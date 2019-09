Roma, maxi-controlli negli aeroporti: una persona arrestata e quattro denunciate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante i controlli dei carabinieri della Compagnia Aeroporti, una persona è stata arrestata e quattro denunciate. In particolare, i carabinieri in servizio presso l’aeroporto di Fiumicino hanno deferito in stato di libertà tre persone, due donne italiane di 50 anni, residenti all’estero e un 20enne olandese, tutti sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop ubicati all’interno dell’area internazionale dell’aeroporto.La refurtiva, per un valore complessivo di circa 400 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi. Proprio all’interno dello shop internazionale i carabinieri hanno arrestato un uomo di nazionalità russa di 50 anni. Il passeggero, in attesa del volo per Mosca, aveva creato confusione all’interno di un duty free, discutendo animatamente con i commessi perché, giunto alla cassa, non voleva pagare il conto, in evidente stato di alterazione. Gli impiegati spaventati, hanno avvisato i carabinieri che una volta intervenuti sono diventati bersaglio dell’uomo che si è scaglio contro di loro. L’uomo, però, è stato bloccato dai carabinieri, che sono riusciti ad ammanettarlo ed arrestarlo. A seguito del rito direttissimo l’uomo è stato condannato a sei mesi. Inoltre, durante i controlli nell’aeroporto di Ciampino i carabinieri hanno sorpreso un cittadino marocchino in procinto di rientrare in patria, in possesso di 24 mila euro in contanti senza giustificato motivo. L’uomo è stato segnalato alla competente Dogana, con una sanzione di 2.500 euro. In generale, nel corso del servizio, svolto nelle fasce di maggior afflusso di passeggeri, i carabinieri hanno identificato 147 persone, controllato 34 veicoli, contestando 11 sanzioni amministrative.