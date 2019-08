Roma, controlli a Montesacro: 4 arresti e sanzionate attività commerciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera, i carabinieri della Compagnia Montesacro, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno eseguito un servizio coordinato nei territori di competenza, che ha portato all’arresto di 4 persone. Un cittadino marocchino di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina perché sorpreso mentre tentava di farsi consegnare, sotto minaccia di un coltello, il portafoglio da un 22enne romano. I carabinieri lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo. In manette sono finiti anche due cittadini romani, di 35 e 54 anni, in esecuzione di ordinanze di detenzione al regime degli arresti domiciliari, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, emesse dal Tribunale. I militari hanno poi sorpreso un 27enne romano camminare in strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. È stato arrestato con l’accusa di evasione. Accertamenti anche in diversi esercizi commerciali, sanzionati 4 locali per violazioni amministrative. I titolari sono stati multati per un totale di 1.232 euro. Identificati anche 7 giovani, poi segnalati all’Ufficio Territoriale, quali assuntori di sostanze stupefacenti. In totale, sono state controllate 82 persone e eseguito accertamenti su 60 veicoli.