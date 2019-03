“No ad ogni Terrorismo No all'Islamofobia”, la moschea di Centocelle domani in piazza

L'associazione culturale islamica in Italia Moschea Alhuda di Centocelle ha organizzato per domani una fiaccolata di solidarietà con le vittime della strage nelle due moschee in Nuova Zelanda. L'appuntamento è alle 18,30 a piazza dei Mirti (Centocelle) per dire “ No ad ogni Terrorismo No all'Islamofobia".

La Moschea di Centocelle da oltre un ventennio in un parcheggio sotterraneo in via dei Gladioli è stata al centro di dispute giudiziarie, chiusa e riaperta per le condizioni faticescenti, e attenzionata spesso in occasione di attentati o arresti. Resta una presenza ormai "assorbita" e integrata nel quartiere. Sempre in attesa di una nuova sede.