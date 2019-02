Sequestrata mezza tonnellata di sigarette di contrabbando a Monte Porzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sventato un grosso giro di contrabbando di sigarette provenienti dai Paesi arabi. Doppio risultato per i finanzieri della compagnia di Frascati nell’ambito di una grossa operazione di controllo del territorio finalizzata a contrastare i traffici illeciti nell’hinterland capitolino. Le fiamme gialle hanno intensificato i controlli soprattutto nei punti strategici dell’area castellana, dalle stazioni, agli istituti scolastici fino in prossimità dei caselli autostradali. E proprio allo snodo autostradale di Monte Porzio Catone è stato bloccato un camion con mezza tonnellata di “bionde”. I finanzieri hanno sequestrato un carico di tabacco lavorato all’estero. Un totale di 430 chili trasportati a bordo di un grande furgone da due persone di origine campana.Le sigarette, sprovviste del contrassegno dei Monopoli, riportavano il marchio “Dubao” nonché scritte in lingua araba, pertanto di chiara provenienza dal Medio Oriente. L’operazione rientra nell’attività di contrasto al contrabbando di tabacco estero, sempre più frequente soprattutto a Roma e nell’area dei Castelli: «Uno dei primi obiettivi dell’operazione - fanno sapere gli inquirenti - è quello di interrompere il commercio illegale di generi di monopolio che, oltre a sottrarre preziose risorse all’erario, costituisce una delle principali forme di finanziamento delle organizzazioni criminali a carattere internazionale».