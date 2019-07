Avevano creato una centrale di contrabbando di gasolio, dieci persone denunciate

Avevano messo su una centrale di contrabbando del gasolio. Durante un servizio di osservazione

è emerso un continuo via vai di autoarticolati per il trasporto di combustibile, con targa straniera, anticipati da un'autovettura che faceva da staffetta con il compito di avvisare gli autisti dell'eventuale presenza di posti di controllo da parte delle forze di polizia. I militari hanno svolto perquisizioni nel deposito e sono state trovate oltre 120 tonnellate di prodotto petrolifero (sia gasolio che benzina) di provenienza illecita, non registrato sui libri di carico e scarico dell'azienda, ma annotato in brogliacci informali. L'intera area è stata sequestrata, insieme a carburante e 8 autocisterne. Dieci le denunce per contrabbando. Inoltre, nei confronti dell'amministratore unico della società titolare della struttura e di uno dei soci è stata emessa la misura di interdizione all'esercizio dell'attività imprenditoriale nello specifico settore.

di un deposito di oli minerali di Bracciano