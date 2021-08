Giovedì 5 Agosto 2021, 07:03 - Ultimo aggiornamento: 07:04

«Nel 2016 in Campidoglio c'erano solo 3 dipendenti con meno di 30 anni: 3 su 24mila. Ora solo tra i nuovi funzionari, quasi uno su 4 sarà under 30», racconta Antonio De Santis, l'assessore al Personale del Comune di Roma. Snocciola i dati all'ultimo giorno di prove del concorsone. Una selezione elefantiaca, portata a dama in tempi record: 228mila candidature, quanti sono gli abitanti di Messina, passate al vaglio in poco più di un mese, 33 giorni di prove, nei padiglioni della Fiera di Roma. Ieri pomeriggio l'ultima sessione. A differenza di quanto capitato con i vecchi concorsi, rimasti invischiati per anni nel pantano delle commissioni d'esame nominate e dimissionate, dei ricorsi, delle infinite beghe legali, stavolta i punteggi dei candidati si sanno già. Perché per la prima volta tutti i test erano in formato digitale: via tablet, una sola prova, 60 domande in 60 minuti. E risultati in tempo reale. Ecco perché a Palazzo Senatorio sanno già quanti sono gli idonei: 3.712 promossi per 1.470 posti. Non sono tantissimi, le graduatorie saranno un po' ristrette, ma bastano per assegnare i contratti previsti in quasi tutti i settori. Per alcune categorie invece la coperta è corta. Innanzitutto tra i vigili urbani: erano stati messi in palio 500 posti a tempo indeterminato, ma hanno superato la prova solo in 223: mancano 277 agenti. Tra i funzionari tecnici, 23 promossi per 80 posti. Tra i dipendenti per il settore «costruzioni, ambiente e territorio», 120 idonei per 200 contratti. Il Campidoglio ha già in tasca il piano B, dice De Santis: sarà lanciato a stretto giro un nuovo concorso ad hoc, una selezione «in continuità», da chiudere entro il 2022. «Nel 2021, per la Polizia locale, erano comunque previste 250 assunzioni, sulle 500 programmate». C'è tempo per recuperare.

Concorsone a Roma, messaggio fake. Assessore De Santis clonato sui social: volevano truffare i candidati



Gli altri risultati? Tra i funzionari amministrativi, 442 idonei per 100 posti; per l'incarico da assistente sociale, 283 promossi per 140 contratti; per gli avvocati, 158 promossi per 20 posti; tra gli aspiranti funzionari dei servizi educativi, 146 idonei per 80 contratti. Nella categoria dei dipendenti semplici, per gli impiegati amministrativi, 1.759 idonei si contenderanno 250 posti; per i 100 posti da istruttore dei servizi informatici e telematici, sono stati promossi in 126.

Se qualche casella rimarrà scoperta è perché i quiz stavolta sono stati abbastanza severi (o i candidati abbastanza impreparati). I test li ha elaborati Formez, il centro d'assistenza della pubblica amministrazione. Il 95% dei partecipanti al concorso è stato bocciato. Ed era già il 37% di chi aveva presentato domanda in primavera: oltre il 60% non si è presentato.



L'IDENTIKIT

In Comune comunque sono soddisfatti, perché l'infornata porterà forze fresche e titolate: il 60% dei candidati idonei ha meno di 40 anni e il 45,8% è laureato, anche per i profili per cui non era richiesto il diploma universitario. Quasi il 40% non abita nel Lazio: il 12% arriva dalla Campania, il 6,7% dalla Sicilia, il 4,8% dalla Calabria. I tempi: entro settembre arriverà la graduatoria definitiva. Poi sotto con la firma del contratto.