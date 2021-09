Mercoledì 29 Settembre 2021, 08:12

Il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini è finito nel registro degli indagati relativo all'inchiesta sull'ormai famoso concorsone. Secondo l'accusa avrebbe rivelato le risposte esatte del test alla madre di uno dei candidati, poi in effetti risultato idoneo. Questo il motivo per cui il primo cittadino del paese collinare è entrato nel mirino del sostituto procuratore Alessandro Gentile, che ha sulla sua scrivania il fascicolo che va facendosi ogni giorno più corposo, sulle tante assunzioni ritenute anomale dagli inquirenti.

Pasquini infatti, entra nell'inchiesta solo in un secondo momento, dopo che la magistratura inquirente aveva già indagato l'intera commissione esaminatrice di quel concorso, ovvero Andrea Mori, presidente della commissione ed ex responsabile del personale del Comune di Allumiere, Elpidio Bucci, dirigente del personale del comune di Frascati, componente esperto e segretario verbalizzante della commissione e Riccardo Rapalli, dirigente finanziario del comune di Tivoli, con il ruolo di componente esperto nella commissione del concorso. Poi verrà iscritta anche la moglie di Mori, Valentina De Vietro, che aveva il ruolo di componente aggiunto della commissione per le lingue straniere. Infine, come detto, il sindaco Pasquini. Anche lui, come tutti gli altri, deve rispondere di rivelazioni del segreto d'ufficio. Secondo quanto sostiene la Procura della Repubblica di via Terme di Traiano infatti, avrebbero passato il compito a parecchi candidati, usando uno stratagemma tanto semplice quanto efficace. Sulle buste sigillate del concorso, quelle con le risposte che i candidati avrebbero conosciuto già, c'era un timbro posizionato in modo diverso rispetto a tutte le altre. Era di fatto il segnale di riconoscimento su quali buste dovevano scegliere. Quindi, sempre stando all'ipotesi accusatoria della magistratura inquirente, anche il sindaco Pasquini avrebbe favorito un candidato.



LE INDISCREZIONI

Secondo quanto starebbe emergendo, sembra che il primo cittadino allumierasco si sarebbe visto con la mamma di questo candidato all'interno di un bar e lì le avrebbe consegnato la busta con le risposte dei test. Sempre secondo quanto avrebbero scoperto i carabinieri, che stanno conducendo l'intera inchiesta coordinata dal pubblico ministero Gentile, Pasquini si sarebbe fatto consegnare le risposte da qualcuno dei componenti della commissione. Di certo però, molti degli elementi che stanno venendo a galla su questa storia, derivano dal lavoro che gli investigatori stanno effettuando sui telefoni di parecchi candidati che sono stati posti sotto sequestro. È su quegli apparecchi infatti che gli inquirenti avrebbero trovato vari elementi indiziari. Chiamate, messaggi, sia su whatsapp che su facebook, avrebbero infatti fatto scoprire tutto quanto sta emergendo in questo ultimo periodo. Appena qualche giorno fa, i carabinieri hanno notificato alla segreteria del comune di Ladispoli un'informativa su questa indagine, ma al momento senza che risultino altre persone indagate.