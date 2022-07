Concorso magistrati, 500 posti in ballo: ecco la traccia della prima prova

Garanzia per i vizi nella vendita e nell'appalto: onere probatorio. È la traccia di diritto civile che gli aspiranti magistrati stanno svolgendo alla prima prova del concorso per 500 posti in atto oggi mercoledì 13 luglio. Nella Capitale, nel capannone Est della Fiera di Roma, schermato per i cellulari rigorosamente non ammessi all'interno, la lettura della traccia si è conclusa alle 11.40 per cui dalle 14.40 stanno uscendo i vari candidati.

Concorso magistrati, i candidati

Si tratta in prevalenza di giovani, e meno, che hanno svolto tirocini in ambito giudiziario se non la professione dell'Avvocatura. «La prova era tra quelle probabili e, quindi, devo dire che per chi ha studiato ed è preparato, non è insormontabile», dice Enrico, della Toscana. La probabilità di vincere il concorso è più alta delle aspettative. A fronte delle domande presentate inizialmente (circa 18mila) a Roma, per esempio, sono stati chiamati in circa 1900, ma non tutti si sono presentati o torneranno domani per la seconda prova.

Qualcuno, come Nicole, che oggi non ha consegnato il compito, infatti sa già che riproverà il prossimo anno. «Si può tentare il concorso per tre volte, se non consegni - spiega - mantieni vive le chance». Molti già lavorano, altri come Antonio hanno la magistratura come sogno: «Vogliamo migliorare la giustizia e servire il Paese». In apertura di prova il messaggio di "In bocca al lupo" della ministra Marta Cartabia. I candidati potranno svolgere la traccia fino alle 16.40.