Roma, ad aprile maxi-concorso in Comune per assumere 1.512 dipendenti. Prove nei teatri

Entrerà nel vivo ad aprile il maxi-concorso del Comune di Roma per assumere 1.512 dipendenti. Le prove pre-selettive per i profili dirigenziali si svolgeranno entro aprile presso diversi teatri della città in osservanza alle recenti disposizioni secondo le quali è possibile svolgere le prove concorsuali in presenza con un massimo di 30 candidati per sessione o sede.

«Per consentire l'iter concorsuale che ci permette di dare seguito all'assunzione di nuove risorse, abbiamo individuato nello spazio dei nostri teatri le condizioni ottimali per lo svolgimento in sicurezza delle prove. Una soluzione, questa, che rappresenta anche nuova linfa per i teatri stessi», dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

