8 Aprile 2021

di Francesco Pacifico

(Lettura 3 minuti)







Dovrebbe slittare a inizio maggio il maxi Concorso del Campidoglio. Intanto sono state trovate sette sedi diverse per dare l’avvio alla selezione per inserire negli organici 1520 nuovi travet ed evitare gli assembramenti. Per il primo step, le prove per gli aspiranti dei 3734 candidati per i 32 posti in lizza di dirigente, il Comune ha anche deciso di riaprire sette tra teatri e sale polifunzionali, che hanno chiuso i battenti per le restrizioni agli spettacoli pubblici imposte dal Covid. Parliamo di nomi come il Teatro Argentina, il Tor Bella Monaca, il Quarticciolo, L’India o il Torlonia.

I tempi

Roma Capitale comunicherà a breve le date del Concorsone, mentre si vorrebbe tenere la prima selezione - quella per i dirigenti - a fine aprile, anche se dal Campidoglio trapela che le procedure partiranno a inizio maggio.

Stando alle ultime regole previste dai Dpcm, le prove concorsuali si possono tenere con un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna sede o sessione. Al riguardo il Campidoglio fa sapere che «in virtù della logistica approntata sarà possibile esaminare 600 persone al giorno, una cifra che rapportata ai 3743 iscritti al concorso per dirigenti bandito da Roma Capitale, consentirà la fine della prima prova in un tempo massimo di due settimane».

Il tema delle sedi

Delle 7 sedi messe in campo, cinque sono state messe a disposizione dall’Associazione Teatro di Roma. Sono, infatti, il Teatro Argentina con 2 locali, il Teatro Tor Bella Monaca (con altre 2 sale), il Teatro Quarticciolo, il Teatro India (2 ambienti) e il Teatro Torlonia, situato nell’omonima Villa. Dopo un accordo con il sistema museale di Roma Capitale, il Comune ha anche deciso di tenere parte delle prove gli spazi dell’Auditorium dell’Ara Pacis e, della sala cinema del Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale. In totale si tratta di 10 sale, dislocate in diverse parti della città proprio per evitare assembramenti sui mezzi pubblici. Qui - si legge in una nota del Comune - «sarà possibile effettuare in ciascuna di esse due prove d’esame al giorno, nel pieno rispetto dell’attuale normativa anti-Covid 19».

Nei giorni scorsi la sindaca Virginia Raggi ha incontrato il titolare della Funzione pubblica, Renato Brunetta anche per discutere dello svolgimento del Concorsone. «La sinergia istituzionale avviata con il ministero della Pubblica Amministrazione e con Formez PA – sottolinea la prima cittadina - si sta rivelando fondamentale per accelerare il processo di rigenerazione dell’amministrazione capitolina». L’assessore al Personale, Antonio De Santis, invece ha parlato di «innovativo processo di selezione del personale, in luoghi che sono tradizionalmente deputati alla cultura, ma che in questo periodo di pandemia sono chiusi al pubblico».

