Roma, concessionario abusivo vende online auto sequestrate a prezzi stracciati: denunciato

Vendeva illegalmente auto usate sottoposte a fermo e sequestro amministrativo. Per questo un cittadino rumeno di 37 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Roma. L'uomo aveva pubblicato su un noto portale on line degli annunci, a prezzi stracciati, alcuni veicoli in zona Laurentina. Un agente, spacciandosi per cliente, ha concordato con il concessionario abusivo un appuntamento, al quale si sono presentate le pattuglie del Pics (Pronto intervento centro storico) e del gruppo IX Eur della polizia Locale, che hanno trovato 7 veicoli parcheggiati su strada, privi di assicurazione, di cui uno risultato sottoposto a sequestro ed un altro a fermo amministrativo.

L'uomo è stato denunciato per violazione di sigilli e tutti i mezzi inviati ad una depositeria giudiziaria. Elevati nei suoi confronti oltre 30mila euro di sanzioni. Sono in corso le indagini per accertare ulteriori casi di vendita illecita: si ipotizzano possibili truffe o acquisti illegali di auto non registrate e quindi non assicurate, sui quali si farà luce in seguito ad accertamenti approfonditi.

