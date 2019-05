In arte "Fra!": Superga personalizza le sneakers per gli artisti del Concertone

Si ispira ai grafismi del pittore e writer americano Keith Haring il giovane illustratore calabrese Francesco Caporale, in arte Fra!, che da Altomonte, in provincia di Cosenza, ha scelto da dieci anni la Lombardia per dare libero sfogo al suo estro. E, in occasione del Concertone del Primo Maggio a Roma, è stato scelto da Superga per personalizzare i celebri modelli di sneakers del brand con i nomi dei cantautori e delle band che si esibiscono sul palco nell'edizione 2019. Ex-Otago, Motta, Gazzelle, e poi Subsonica e Daniele Silvestri: le calzature Superga con le illustrazioni di Fra! impazzano nel backstage di piazza San Giovanni in Laterano e diventano l'oggetto cult, e del desiderio, di musicisti e addetti ai lavori. «Sono arrivato a Milano dalla Calabria per studiare grafica pubblicitaria e direzione artistica. Ho sempre lavorato nei ristoranti a causa del carovita della città e, dopo aver conseguito la laurea, i ladri piombarono in casa mia e rubarono qualsiasi cosa: computer, hard disk e tutte le opere che avevo realizzato durante gli studi universitari. Quindi proporsi come stagista alle aziende senza un portfolio era impossibile.», racconta emozionato Caporale, che aggiunge «Inizialmente pensai di mollare questa strada e la grafica. Poi, durante le feste natalizie, rimasi da solo senza i miei coinquilini e, non avendo nulla da fare, cominciai a riempire con il pennarello la mia Moleskine. Scoprendo per caso che quello che facevo si chiamava Doodle Art, meglio conosciuta come "arte dell'errore". Un esercizio stilistico e creativo che non prevede l'utilizzo della matita ma solo della penna, cioè di uno strumento indelebile con cui scrivere e disegnare sul foglio. Superga mi ha selezionato per customizzare e rendere uniche le sue scarpe, sfruttando comunque le stesse linee che utilizzo da ormai sei anni circa, anche per lavori diversi». L'idea del progetto è quella di creare al momento, dietro le quinte del concerto, qualcosa di originale per ogni artista, all'insegna del freestyle, inserendo il nome e un simbolo che lo rappresenti. Mentre Fra! pensa già al modello di Superga da dedicare ad Ambra Angiolini e a Manuel Agnelli per stupire con la sua arte la conduttrice e il frontman degli Afterhours.

Ultimo aggiornamento: 16:40

