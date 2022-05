Concerto primo maggio a Roma, la scaletta: da Carmen Consoli a La rappresentante di Lista

Sarà Kateryna Pavlenko, la frontwoman della band ucraina dei GO_A (visti l’anno scorso in gara all’Eurovision), ad aprire alle 15.30 il Concerto del Primo Maggio 2022. La manifestazione torna quest’anno in Piazza San Giovanni a Roma: “Al lavoro per la pace” è lo slogan scelto dagli organizzatori. A dare il via alla maratona – condotta da Ambra per il quinto anno di fila e trasmessa in diretta su Rai3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia – sarà la cantante ucraina sulle note di “Imagine” di John Lennon.

Il segmento principale, quello che comincerà alle 20, subito dopo la pausa tg, se lo divideranno La Rappresentante di Lista (suoneranno “Amare” e il tormentone “Ciao ciao”), Max Pezzali, Ariete, Coez, Ornella Vanoni (che debutta sul palco del Concertone a 87 anni), Marco Mengoni e Carmen Consoli (per la cantantessa quattro pezzi: “Per niente stanca”, “Besame Giuda”, “Geisha” e “Confusa e felice”). A chiudere la lunga maratona sarà il 39enne dj e produttore milanese Mace, vero nome Simone Benussi, che porterà con sé sul palco Venerus, Colapesce, Gemitaiz e Joan Thiele.

La scaletta

Ecco, di seguito, la scaletta completa:

Dalle 15.30 alle 17.40:

Kateryna Pavlenko, “Imagine”

Ingresso Ambra Angiolini

Esibizione dei GO_A

Bandabardò e Cisco

Gero Riggio

Sinkro

Giorgieness

Mira

Mille

Ramona Flowers

Mobrici

BigMama

Claver Gold

Hu

Rovere

VV

Angelina Mango

Mr. Rain

Fasma

Deddy e Caffellatte

Mecna

Dalle 17.40 alle 19.00

Bresh

Rancore

Psicologi

Venerus

Coma_Cose

Le Vibrazioni

Valerio Lundini & I Vazzanikki

Dalle 20.00 alle 24.00

La Rappresentante di Lista

Max Pezzali

Ariete

Coez

Ornella Vanoni

Notre Dame De Paris

Marco Mengoni

Carmen Consoli

Rkomi

Luchè

Luca Barbarossa & Extraliscio

Mara Sattei

Gazzelle

Fabrizio Moro

Enrico Ruggeri

Le Fibrazioni

Mace con Venerus, Joan Thiele, Gemitaiz e Colapesce