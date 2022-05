Concerto del Primo Maggio a Roma, la diretta: gli ucraini Go_A intonano Imagine di John Lennon

Al via il concerto del Primo Maggio a Roma. I primi a esibirsi in una piazza San Giovanni già gremita dopo due anni di pandemia, sono i membri del gruppo ucraino dei Go_A, con alcuni rifugiati che hanno lanciato un messaggio di pace nelle loro lingue prima di intonare Imagine di John Lennon. «Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un messaggio di pace - ha detto una delle cantanti -. Quello che abbiamo detto non lo avete capito ma lo conoscete a memoria, lo ha scritto un inglese tanti anni fa. La musica è linguaggio che ci unisce da sempre».

Concerto primo maggio a Roma, la scaletta: da Carmen Consoli a La rappresentante di Lista

Attesi in 300mila

I conduttori di quest'anno sono Ambra Angiolini e Bugo. Il pubblico atteso sfiora quota 300mila, senza limiti di capienza e senza restrizioni. La diretta viene trasmessa su Rai3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia dalle 15.30. L'evento arriva nel giorno della scadenza delle misure della pandemia: da oggi niente Green pass da esibire, anche se l'assessore D'Amato ha fatto sapere al Messaggero di consigliare comunque l'uso della mascherina