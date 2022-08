Concerti a Roma fino al 28 agosto: da Roberto Vecchioni a Enrico Pieranunzi, i due Simonoviez, Nino D'Angelo, tributo aTrovajoli

LUNEDI’ 22 AGOSTO

Rock/Greg & Zooma Zooma al Village Celimontana

Per la serie “Greg ogni lunedy” stasera Claudio Gregori rende omaggio con la band dei Zooma Zooma a Louis Prima, il vocalist e musicista nato a New Orleans ma di origini sicilane che suonava il jive, un jazz studiato per far danzare i grandi frequentatori delle ballroom. Scomparso nel 1978 e autore di successi come “Sing, Sing, Sing”, “Just a Gigolo” e “Buona sera”, Prima seguiva le ultime tendenze, aveva cominciato negli anni venti con una band di sette componenti che proponeva il jazz di New Orleans e lo swing passando a una big band, a concerti a Las Vegas e negli anni settanta a un gruppo pop-rock. Greg interpreta Louis Prima entrando nel personaggio e cantando il jive con la caratteristica "parlata" di un italoamericano doc. Con lui, voce e chitarra, il sax di Giorgio Cuscito, la tromba di Mario Caporilli, il trombone di Carlo Ficini, il pianoforte di Attilio Di Giovanni, il contrabbasso di Francesco Redig De Campos e la batteria di Alfredo Agli.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

MARTEDI’ 23 AGOSTO

Jazz/Al Parco del Celio doppio live del Trio di Salerno

Doppio live, stasera e domani, del Trio di Salerno, la formazione preferita del sassofonista e clarinettista Sandro Deidda (docente di jazz al conservatorio di Salerno), del pianista e compositore Guglielmo Guglielmi e del contrabbassista e compositore Aldo Vigorito (anche loro insegnano al Conservatorio salernitano), che i tre musicisti, legati soprattutto dall’amicizia, definiscono “un non luogo musicale dove ritrovarsi, recuperare energie e creatività, esprimere le proprie idee sicuri di trovare riscontro e condivisione in un incontro nel quale la ricerca della cantabilità non legata al genere e il gusto del contrappunto garantiscono un interplay fuori dal comune”.

Poi è la volta del trio del batterista Luca Gallo, con il contrabbassista Alessandro Bintzios e il sassofonista Gabriele Marciano: in scaletta brani originali dalla forte influenza del jazz moderno di New York (dove Marciano ha passato un lungo periodo) e standard della tradizione jazz americana,

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, oggi e domani, ore 21

Swing/Al Village concerto dei Big Cat Swing

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "Swing Swing Swing”. Prima del concerto un dimostrazione di ballo della scuola Feel That Swing e poi live dei Big Cat Swing, cioè la vocalist Monica Proietti Tuzia, il pianista e vocalist Mario Donatone, il chitarrista Augusto Creni, il contrabbassista Renato Gattone e il batterista Francesco Bonofiglio.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Al Gregory Estate il trio del pianista Leonardo Borghi

Nella sede estiva del Gregory si continua a suonare, e stasera c’è il trio del pianista Leonardo Borghi, con Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

Gregory’s Jazz Cub, Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO

Cantautori/Nino D’Angelo in concerto a Santa Severa

«Ho avuto nel corso dei concerti degli ultimi mesi delle sensazioni che non provavo da anni – racconta il cantautore napoletano Nino D’Angelo - e il grande affetto che mi ha tributato il pubblico mi ha fatto decidere di passare l’estate in giro a suonare. Sarà l’occasione per presentare il mio progetto e album ‘Il Poeta che non sa parlare’, ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da ”Nu jeans e ‘na maglietta” che quest’anno compie 40 anni fino a “Senza giacca e cravatta”, “Jesce sole”. “Pop corn e patatine”, “Chiara”». Non mancheranno brani del suo ultimo disco, come “Voglio parlà sulo d’ammore” e “Cattivo penziero”. Sarà con la sua band.

Castello di Santa Severa, via Aurelia km. 52.600, Santa Marinella, ore 21

Jazz/Al Gregory Estate il trio del pianista Karim Blal

Per la serie di appuntamenti della serie "Gregory’s Night Hawks" stasera concerto del trio del pianista Karim Blal, romano ma parigino d’adozionw, con Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

Gregory’s Jazz Cub, Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21

Jazz/Gli Aristogattoni in concerto al Village Celimontana

Gli Aristogattoni, la band diretta dal contrabbassista Renato Gattone, ripropone gli standard dei grandi compositori che hanno fatto la storia del jazz, da Cole Porter a Irving Berlin, Jerome Kern, Hoagy Carmichael, Johnny Mercer, Duke Ellington e tanti altri, brani resi celebri da Benny Goodman, Louis Armstrong, Count Basie e via di questo passo. Gli arrangiamenti della formazione rivisitano il repertorio di jazz tradizionale con una veste moderna, ritmi funky e soul e tanto swing, tenendo conto delle tendenze attuali della musica afroamericana e dell’evoluzione del linguaggio jazzistico fino ai nostri giorni. Sono il vocalist Alessandro Contini, Gianluca Galvani alla cornetta, Walter Fantozzi al trombone, Stefano Scartocci al pianoforte, Gattone al contrabbasso e Francesco Bonofiglio alla batteria.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

GIOVEDI’ 25 AGOSTO

Jazz/Il pianoforte di Enrico Pieranunzi protagonista fino a sabato a Jazz & Image

Da stasera a sabato c’è “Pieranunzi & friends”, carta bianca a uno dei grandi interpreti del jazz internazionale, il pianista Enrico Pieranunzi. Stasera Enrico è il duo con il contrabbassista danese Thomas Fonnesbaek, che lo affianca da anni in concerti e registrazioni, mentre domani è in quartetto il sassofonista Rosario Giuliani, Fonnesbaek al basso e Roberto Gatto alla batteria. Sabato 27 Pieranunzi ritorna in trio con Fonnesbaek e Gatto. Il musicista romano è protagonista di una tre giorni organizzata dal Saint Louis College of Music in collaborazione con la rassegna di fronte al Colosseo.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, stasera, domani e sabato, dalle ore 21

Jazz/Al Village il quartetto di Jean-Sébastien Simonoviez

Stasera è di scena il quartetto di Jean-Sébastien Simonoviez, pianista, trombettista, compositore e arrangiatore francese. Al suo fianco ci sono la vocalist Clara Simonoviez, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Gegè Munari alla batteria. La band sarà alle prese con composizioni originali che prendono spunto dagli innumerevoli viaggi del musicista francese nella sua lunga carriera, ma non mancheranno standard ripresi dalla grande tradizione jazz e arrangiati in chiave moderna. Jean-Sébastien Simonoviez ha suonato con i più grandi musicisti internazionali, tra i quali Steve Swallow e Steve Grossman.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

VENERDI’ 26 AGOSTO

Cantautori/Roberto Vecchioni con L’Infinito Tour a Santa Severa

«L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima… E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo»: così Roberto Vecchioni definisce il suo “Infinito Tour”, nel quale con la storica band (Lucio Fabbri al pianoforte, violino, mandolino, Massimo Germini alla chitarra, Antonio Petruzzelli al contrabbasso e Roberto Gualdi alla batteria) propone i brani del suo omonimo album, che per sua scelta è disponibile solo in copia fisica e non nei digital stores. La prima parte del live è dedicata alle canzoni del disco, per poi lasciare spazio a alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni sono accompagnate da video e immagini che trasmettono “l’essere” delle stesse canzoni e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Castello di Santa Severa, via Aurelia km. 52.600, Santa Marinella, ore 21

Jazz/Giorgio Rosciglione & Friends, un bassista e i suoi amici al Village

Serata omaggio al contrabbassista Giorgio Rosciglione, maestro di musica e di vita, che ha vissuto per la musica, che l'ha amata, l'ama e l'ha fatta amare: è un musicista di grande sensibilità e gusto che ha suonato con i più grandi, da Benny Golson a Kenny Barron, Mulgrew Miller, Art Farmer, Steve Grossman, George Coleman, Tony Scott, Joe Morello, Gato Barbieri, Massimo Urbani, Dede Ceccarelli, Marcello Rosa, Franco Cerri e tanti altri. Ha una lunga collaborazione con il grande chitarrista brasiliano Irio De Paula e ha inciso belle colonne sonore con Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Nino Rota. Pilastro dell'orchestra della Rai, quella dei grandi maestri come Canfora e Luttazzi, suona con tutti gli ospiti delle trasmissioni, per esempio Charles Aznavour. Giorgio ha insegnato a tutti i suoi figli ad ascoltare e suonare il jazz, e con lui suonano il chitarrista Marcello Zini, il pianista Stefano Lestini e il batterista Luca Ingletti.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 21

Jazz/Al Gregory Estate l'Hammond Trio di Roca

Nella sede estiva del Gregory si continua a suonare, e stasera è la volta dell’Hammond Trio del chitarrista Emiliano Roca, con Vittorio Solimene all’organo Hammond e Antonio Cerfeda alla batteria.

Gregory’s Jazz Club, Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21

SABATO 27 AGOSTO

Jazz/Al Village brunch e live dei Simonoviez, e alle 22 omaggio a Louis Armstrong

Al Village nel week end torna l’appuntamento con i brunch. Al centro della giornata c’è la seconda parte. In questa lunga giornata Jean-Sébastien Simonoviez al pianoforte, tromba e voce, e la figlia Clara Simonoviez, voce e pianoforte, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso le più belle melodie della canzone francese, uno spettacolo pieno di vita, di musica e di racconti curiosi sugli esponenti della chanson, la nascita dei loro brani e il senso nascosto delle canzoni nel loro contesto storico.

E alle 22 la band Satchmo's Sweet Seven (il soprannome del leggendario musicista, “Satchmo”, a mezzo secolo dalla sua scomparsa è ancora indimenticabile) porterà in scena un omaggio a Louis Armstrong nonché a King Oliver. I trombettisti Lorenzo Soriano e Davide Richichi, il clarinettista e sassofonista Piercarlo Salvia, Carlo Ficini al trombone, Gino Cardamone al banjo, Giuseppe Talone al contrabbasso e Giovanni Cicchirillo alla batteria ripropongono il repertorio di brani tratti dalle registrazioni di Louis Armstrong nel gruppo di Joe King Oliver, cornettista che lo accolse nella sua band ampliando l'organico e aggiungendo una seconda tromba solista, e dalle famose incisioni dei "Louis Armstrong and His Hot Seven" del lontano 1927.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30, ore 22

DOMENICA 28 AGOSTO

Jazz/La band di Dino e Franco Piana rilegge le musiche di Armando Trovajoli

La Jazz Orchestra del trombonista Dino Piana e del trombettista Franco Piana rende omaggio alla musica del grande Armando Trovajoli in un concerto che ripercorre la storia musicale del compositore scomparso nel 2013, con gli arrangiamenti scritti da Franco. Si passerà da brani e colonne sonore come “Baiao De Anna (Negro Zumbon)”, “Riusciranno i nostri Eroi”, “Filomena Marturano”, “Anatra all’Arancia”, “Sette Uomini d’Oro”, “Golden Age” e canzoni famose nel mondo come “Roma non fa la stupida stasera”, fino a “Jazz Prelude”, una composizione che Trovajoli ha scritto dedicandola al jazz, il suo primo amore. Si tratta di una suite per archi, clarinetto e percussioni che Trovajoli volle fosse arrangiata da Franco Piana.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Musica/Al Village il rhythm & blues dei Red Wagons

Al Village ultimo appuntamento con il brunch. Alle 12.30 e nel primo pomeriggio, a cento anni dalla nascita di Judy Garland e Doris Day, la vocalist Valeria Rinaldi interpreta alcuni dei successi che hanno delineato la carriera delle due artiste, collocandole tra le più grandi voci del jazz. Con Valeria suonano Stefano di Grigoli al sax tenore, Daniele Gorgone al pianoforte e Stefano Nunzi al contrabbasso.

E alle 22 ultimo appuntamento con la rassegna “Bevo Solo Rock'n'Roll”, le serate vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del live la scuola Dolly & Pupi Rock'n'Roll offrirà una dimostrazione di ballo gratuita. E alle 22 live della band The Red Wagons. Nata nel 1998, attinge dai suoni del rhythm & blues nero degli anni ’40 e ’50 in una miscela esplosiva di boogie woogie, jump blues, rock’n’roll e swing, con brani di autori come Louis Jordan, T-Bone Walker, Percy Mayfield, Charles Brown, Rosco Gordon, Johnny “Guitar” Watson, Red Prysock, Eddie “Cleanhead” Vinson, Ray Charles, Louis Prima e Buddy Johnson, riproposti con arrangiamenti tematici e affiancati da brani i originali. La band: il vocalist e pianista Marco Meucci, il sassofonista Ferdinando Coppola, il chitarrista Alessandro Angelucci, il bassista Al Compassi e il batterista Carlo Del Carlo.

Village Celimontana, www.villagecelimontana.it, 349/0709468, via della Navicella 12, ore 12.30 e ore 22

Jazz/Al Gregory la vocalist Valeria Rinaldi con il pianoforte di Borghi

Un duetto voce e pianoforte, stasera al Gregory Estate, con la vocalist romana Valeria Rinaldi e il pianista Leonardo Borghi: swing e grandi standard.

Gregory’s Jazz Club, Dram Boat, sotto lungotevere Arnaldo da Brescia, ore 21