La solidarietà ha un cuore grande e dà buoni frutti. Lo sa bene Conad Nord Ovest che, da sei anni, organizza la campagna solidale «Con tutto il cuore» con l'obiettivo di sostenere le strutture pediatriche di eccellenza nelle regioni in cui opera. La Cooperativa ha donato oltre oltre 2 milioni di euro alle principali strutture ospedaliere pediatriche dei territori in cui è presente, di cui 446 mila euro alla Fondazione Bambino Gesù, struttura pediatrica di eccellenza del Lazio. Solo nell'ultima edizione, grazie al coinvolgimento e alla grande partecipazione dei clienti, la campagna «Con tutto il cuore» ha raccolto 621 mila euro, di cui 74 mila euro interamente devoluti alla Fondazione Bambino Gesù di Roma. La cifra è indirizzata all'acquisto di un incubatore ad anidride carbonica, per il dipartimento di neuroscienze dell'ospedale pediatrico, utile alla cura dei piccoli pazienti affetti da epilessia e al sostegno della campagna sociale frammenti di luce, dedicata alle cure umanitarie. La consegna dei proventi raccolti si è svolta stamattina presso l'aula consiliare, padiglione Salviati del Bambino Gesù, alla presenza della presidente Fondazione Bambino Gesù Mariella Enoc, della responsabile Fundraising e comunicazione sociale Fondazione Cynthia Russo, del responsabile del Dipartimento di Neuroscienze Federico Vigevano, del presidente Conad Nord Ovest Valter Geri, del direttore di Rete Toscana Sud, Lazio e Sardegna Conad Nord Ovest Michele Orlandi e dei soci Conad del territorio.

