Comunità energetiche rinnovabili, un «processo evolutivo che accresce il senso di comunità»

Si chiamano comunità energetiche rinnovabili. E il Lazioha avviato il progetto 100 Comunità in 100 Comuni la Regione per realizzarne cento entro il 2022. Un'iniziativa portata avanti dall’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) della Sapienza Università di Roma.

Cosa sono? Associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Che possono essere costituite con l'aiuto di incentivi (stanziati 110 milioni di euro di PNRR e Fondi Ue 2021-2027 e risorse regionali) cumulabili con Bonus Casa e il Superbonus 110%

«La transizione ecologica ed energetica viaggiano di pari passo e, anche a causa dell’impennata dei costi delle materie prime degli ultimi mesi, siamo obbligati a ripensare modelli innovativi in ambito sociale, etico e civico che favoriscano stili di vita più sostenibili e partecipativi. Le Comunità Energetiche rappresentano un modello emergente di produzione, distribuzione e consumo di energia basato sulla condivisione e che agiscono anche in ottica di economia circolare. Grazie infatti all’autoproduzione, queste comunità rappresentano sistemi circolari che puntano all’autonomia di energia e portano a sfruttare al meglio le risorse e i mezzi di produzione di cui già dispongono. Si tratta di un processo evolutivo che accresce il senso di comunità, genera valore condiviso, contribuisce a combattere la povertà energetica e a ridurre le emissioni inquinanti, crea nuove opportunità di crescita del lavoro con benefici per tutti legati alla riduzione dei consumi e delle tariffe. In questa rete fatta di comunità energetiche rinnovabili e solidali, il ruolo svolto dalle istituzioni pubbliche è fondamentale al fine di promuovere esempi di comunità che rappresentano un valido strumento di sostenibilità ambientale a livello locale e raggiungere l’obiettivo della sicurezza, efficienza energetica e decarbonizzazione. Ci adopereremo affinché le istituzioni, a partire dall’Amministrazione Comunale, favoriscano sia sul piano tecnico che amministrativo lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili». Così il capogruppo capitolino di Europa Verde Ecologista, Ferdinando Bonessio durante l’incontro pubblico organizzato da Sinistra Italiana ed Europa Verde dal titolo ‘Le comunità energetiche un’opportunità per Roma’.