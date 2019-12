Roma, Comune: discarica a Tragliatella in 18 mesi con l’aiuto del governo

Accordo tra Regione e Comune sui rifiuti. Roma Capitale, dopo che negli ultimi anni ha sempre detto di no, si è impegnata a realizzare la discarica di servizio all’interno del suo territorio. La delibera, con l’individuazione dell’area, sarà votata in giunta entro la fine dell’anno. Ieri non è stato detto apertamente, ma la scelta più probabile è quella di Tragliatella, nel XIV Municipio. Non la realizzerà Ama, ma direttamente Roma Capitale. E a bilancio sono stati previsti 100 milioni di euro per la discarica, ma anche per altri impianti. La Regione cede sul sub-ambito. Nel piano regionale dei rifiuti 2019-2025, che sta finendo il suo percorso (arriverà in consiglio a gennaio), c’è scritto che Roma Capitale deve essere autosufficiente. Visto che ora la sindaca Virginia Raggi ha accettato di realizzare una discarica all’interno del territorio romano, questa previsione, contestata dal Campidoglio, sarà eliminata: si torna al sub-ambito su base provinciale e l’atto sarà votato dalla giunta Zingaretti contemporaneamente a quello della Raggi sull’individuazione della discarica. Quanto tempo servirà per realizzare la discarica? Tecnicamente, tenendo conto degli iter autorizzativi, 24 mesi. Ma Regione e Comune chiederanno al governo di approvare un decreto che dimezzi i tempi delle autorizzazioni amministrativi, per cui potrebbero bastare 12-18 mesi. Che si fa nel frattempo? La discarica di Colleferro chiuderà il 15 gennaio, non ci saranno proroghe, ma la Regione aiuterà Ama a trovare soluzioni provvisorie in attesa della realizzazione della discarica di Roma. Si useranno gli impianti già esistenti del Lazio (il sindaco di Civitavecchia si è già ribellato), si porteranno più rifiuti nelle altre regioni (ci sono accordi con Hera, con l’Abruzzo e le Marche, mentre il presidente della Sardegna ha fatto sapere che non accetterà i rifiuti romani). L’aiuto del Governo servirà anche a velocizzare i tempi del bando per portare rifiuti all’estero. Ieri la pace è stata siglata in un vertice in Campidoglio: c’erano l’assessore della Regione, Massimiliano Valeriani, e il capogruppo M5S di Roma Capitale, Giuliano Pacetti.

Rifiuti, accordo sulla discarica: mutuo da 100 milioni per farla

Tutto molto bello, ma restano alcune domande: si conosceva da molti mesi la data di chiusura (31 dicembre, poi slittata al 15 gennaio) della discarica di Colleferro, si sapeva che Roma non ha impianti, perché aspettare il 20 dicembre? Ciò che è stato deciso ieri non poteva essere deciso mesi fa? Escluse discariche provvisorie a Roma in questi mesi (da non confondere con quella definitiva), è stato detto che a Falcognana (dove oggi andrà la Raggi) non finiranno i rifiuti romani, ma resta aperta la partita dei centri di stoccaggio. Commenta l’assessore Massimiliano Valeriani: «L’accordo c’è, tutti i punti dell’ordinanza sono stati rispettati, c’è l’impegno di Roma Capitale a indicare la discarica di servizio che serve a Roma e c’è l’impegno della Regione a sostenere il Comune in una fase transitoria». Pacetti, M5S: «Ai cittadini romani diciamo che non ci sarà nessun sito provvisorio all’interno della città di Roma». Ma ci sarà la discarica definitiva. Tutti giurano che non ci sarà emergenza dal 16 gennaio. Di certo a causa dell’immobilismo di questi mesi la dipendenza di Roma e di Ama da altri regioni, con tutti i rischi che essa comporta, è destinata a impennarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA