Commissioni tributarie di via Labicana: chiuse oggi e domani per disinfestazione straordinaria

Anche le commissioni tributarie del Mef chiude i suoi uffici per due giorni per una sanificazione straordinaria. Perché anche negli uffici del Mef di via Labicana hanno registrato la presenza di una persona positiva al coronavirus.

Gli appuntamenti erano già stati disdetti e posticipati a dopo il 3 aprile.



Ora chiuderanno anche gli uffici. « Resta chiusa il 12 e 13 marzo la sede Mef di via Labicana 123-via dei Normanni 5 a Roma, dove sono le Commissioni tributarie, per «operazioni di sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti del palazzo prima di consentire nuovamente l'accesso agli stessi». Lo ha disposto lo stesso Mef.



« La decisione è relativa al fatto - spiega il provvedimento del Mef - che nei locali delle Commissioni tributarie, è stata verificata la presenza di almeno una persona successivamente risultata positiva al coronavirus ». © RIPRODUZIONE RISERVATA