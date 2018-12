Tridente, i commercianti in campo: «Le nostre proposte per il decoro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obiettivo è ridare decoro al Tridente, davvero. Invertire la rotta. Pulizia, Ztl, sosta, trasporti, arredo urbano, vigilanza. «Una sorta di Save Rome», sottolinea Diana Molayem. Con lei, Vito Addadi, Marcello Angeletti, Giovanni Caffarelli, Filippo Ricci. Tutti volti notissimi del commercio del centro storico, di quelle di vie che fanno rete tra piazza di Spagna, via Condotti e via del Corso. Da via Belsiana, Bocca di Leone, via della Croce, via del Babuino, dove ogni giorno lavorano, hanno deciso di costituire il comitato Roma Tridente, pronti a «rimboccarsi le maniche» per rendere più bella una Capitale che «non è solo del Comune ma di tutti noi romani», aggiunge Molayem: «Dobbiamo mirare a un profilo alto». L'idea della sigla, R3D, rende già l'immagine tridimensionale di questo spicchio di Roma, «vetrina della città nel mondo», che dovrebbe avere il «glamour della Dolce Vita».IL PROGETTOIeri il primissimo incontro ristretto, ospitato al Plaza da Olivia Paladino. Poi il gruppo «del tutto apolitico» si allargherà, anche alle associazioni. Tutti pronti. Ora, sottolinea Angeletti, «vanno impostate le iniziative per il 2019». «Il Tridente rimarca Caffarelli è un centro commerciale all'aperto e potrebbe essere il più bello del mondo. Noi non possiamo aspettare il Comune e il Comune non può aspettare noi: cerchiamo un dialogo diretto per costruire una collaborazione. Non chiediamo sacrifici alle istituzioni, ci proponiamo come partner per portare avanti la riqualificazione». Lo spunto arriva dalla collaborazione raggiunta tra gli operatori a Natale, sulle luminarie. E da qui si parte, «si lavora con chi è pronto a dare una mano economicamente e psicologicamente». Punto primo il decoro, che passa per una serie di azioni. Come la pulizia e un accesso più ordinato. «Intanto sottolinea Addadi è necessario far arrivare le persone: la gente si è ormai fatta l'idea che il Centro non si riesca a raggiungere. Non tutti, peraltro, possono venire con i mezzi pubblici». E allora i primi spunti. La Ztl, ad esempio. «Non è possibile aprire i varchi alle 19, quando i negozi chiudono. Si potrebbe anticipare alle 17 d'inverno e alle 18 in estate», riepiloga alcune proposte Diana Molayem.Quindi, più taxi nel fine settimana, il «ripristino del piccolo bus elettrico in via del Corso, comodo anche per i residenti, e il potenziamento in alcune fasce orarie dei collegamenti bus con Roma Nord e Parioli. Ogni quartiere ha problematiche diverse che richiedono soluzioni diverse».Poi il capitolo pulizia. «Per noi si spiega andrebbe evitato il passaggio dei mezzi Ama nelle ore dello shopping, in particolare il sabato e nei feriali dopo le 17, concentrando la raccolta entro le 10.30. L'accesso ai furgoni andrebbe consentito fino alle 10». E la sosta? «Al Tridente o parcheggi o passeggi dice Molayem Si può pensare ad un parcheggio sotterraneo sul modello di piazza Cavour, nell'ambito del Tridente, magari a piazza San Silvestro. Oppure a convenzioni con i garage esistenti».LA SICUREZZAQuindi il potenziamento della vigilanza, «di giorno e di notte, con il passaggio dei carabinieri e il ripristino del vigile di quartiere», anche per un controllo stabile dei tavolini selvaggi. E qui si suggerisce un «piano decoro» nei materiali, nelle pedane o nelle fioriere: «È meglio gestire l'occupazione di suolo pubblico, piuttosto che trovarsi di fronte a situazioni non autorizzate».L'operazione decoro passa anche per il cambio dei cestini dei rifiuti e per una diversa gestione di musicanti, «senza gli amplificatori». Invitato dal I Municipio per un primissimo confronto, Matteo Costantini ricorda come «il 20 per cento del Pil romano sia prodotto in questo distretto». Rimarcano allora a maggior ragione gli operatori che il dato «andrebbe enfatizzato, portato al 30-40 per cento, sarebbe una ricchezza per tutta la città».