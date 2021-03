Vaccino Lazio, prenotazioni anche con l'app Salute Lazio. D'Amato: «Già le prime mille». Come funziona

Si può prenotare il vaccino tramite l'app Salutelazio. «È da oggi possibile effettuare la propria prenotazione per il vaccino anti Covid utilizzando anche la App Salutelazio – comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato –. Sono infatti già più di mille le prenotazioni ricevute in questa modalità. La app Salutelazio è scaricabile sia per i sistemi IOS che per quelli Android».

APPROFONDIMENTI LA MAPPA Vaccini Lazio: tutti i centri a Roma, Latina, Frosinone, Rieti e... COVID Latina, il paradosso dei meno anziani già vaccinati mentre i... IL FOCUS Covid, giovani (20-29 anni) più vaccinati degli anziani (70-79... ABRUZZO Vaccino Covid Abruzzo, l'elenco dei centri vaccinali aperti e...

La procedura

Una volta scaricata l'app, sarà chiesta l'autorizzazione per il trattamento dei dati. A quel punto di potrà cliccare su «continua». Qui si possono leggere tutte le indicazioni sulla campagna di vaccinazioni anti Covid, consultare il numero delle prenotazioni e delle vaccinazioni in tempo reale, oltre a prenotare un tampone in un DriveIn. E poi la funzione più cliccata al momento: la prenotazione dei vaccini. Sarà necessario avere il codice fiscale a portata di mano, per inserire i dati le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga, e la tessera sanitaria, di cui bisognerà inserire il numero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA