Roma, sei coltellate allo stomaco per punire la rivale in amore, 36ene arrestata

Una serie di violente coltellate per dare una lezione alla rivale in amore. Succede a Mazzano Romano, dove una donna di 36 anni ha ggredito una 28enne con un coltello dopo un'accesa discussione davnanti all'edicola dove lavora la vittima. L'autrice del gesto, è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma con l'accusa di tentato omicidio, aggravata della premeditazione. Mentre la ragazza di 28 anni è stata prtata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea e non è in pericolo di vita.

I militari, dopo aver ascoltato la versione della vittima e sentito i testimoni, hanno identificato e rintracciato l'autrice dell'aggressione presso la propria abitazione, e trovato anche l'arma del delitto, in prossimità dell'esercizio commerciale della vittima, ancora sporca di sangue. Al termine degli accertamenti la donna è stata arrestata ed accompagnata presso il carcere di Roma Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

