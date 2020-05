Colpo in villa, fugge e si nasconde dentro una siepe: preso dalla polizia

Si è infilato dentro una pianta per sfuggire alla polizia. Ma un agente, con una torcia, l’ha trovato raggomitolato dentro una siepe della villa che aveva da poco svaligiato e così è stato arrestato e recuperata la refurtiva.

Il colpo singolare è accaduto in via Erula, a Colle del Sole sulla Prenestina.



Erano le 22, quando è arrivata alla polizia una segnalazione di furto in una villa. La pattuglia è subito arrivata ed ha trovato la casa con la serratura forzata e all’interno a soqquadro. Nel fare il sopralluogo è stato sorpreso il ladro, un rumeno di 35 anni, dentro la vegetazione. Non ha potuto spacciarsi neanche per giardiniere avendo la refurtiva: oro e contante. Fuori, ad attenderlo aveva lasciato un’auto rubata. © RIPRODUZIONE RISERVATA