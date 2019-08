Roma, carabiniere chiede documenti e diciottenne lo colpisce con il casco

Un casco in faccia al carabinieri che gli chiedeva i documenti. Un ragazzo romano di 18 anni ieri sera ha reagito in questo modo aggredendo il militare che lo stava identificando. É successo verso le 21, in viale Opita Oppio, al Tuscolano, dove era intervenuta una pattuglia di carabinieri. Il ragazzo che non ha precedenti dopo il violento e immotivato gesto ha tentato di scappare ma è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Trattenuto ai domiciliari sarà processato per direttissima presso le aule di piazzale Clodio. Il carabiniere ferito al sopracciglio sinistro, se la caverà con 8 giorni di prognosi, salvo complicazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA