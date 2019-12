Il Colosseo si illumina di rosso in occasione della campagna Stelle di Natale Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi). All'avvio dell'iniziativa, che coinvolgerà migliaia di volontari in tutta Italia ancora per due giorni, 7 e 8 dicembre, l'Anfiteatro Flavio si è colorato con il logo dell'Associazione, che ha celebrato quest'anno mezzo secolo di attività: 50 anni di valori, passione e impegno sempre a fianco dei pazienti e a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue. Era l'8 aprile 1969 - ricorda una nota - quando venne costituita a Roma con l'obiettivo di sostenere la ricerca, l'assistenza e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie del sangue. Oggi Ail è una realtà forte e radicata, presente più che mai nel cuore della gente e sul territorio nazionale. Un lavoro di grande responsabilità che Ail e il suo presidente nazionale, Sergio Amadori, continuano ad assolvere, assistendo i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi, spesso difficili, della malattia, combattendo insieme a loro per migliorarne la qualità della vita e offrendo loro servizi, aiuto e comprensione nel rispetto della dignità umana e della persona.







Con l'illuminazione del Colosseo si concludono le celebrazioni dedicate ai 50 anni di attività a sostegno dei pazienti ematologici. A fianco di Ail anche questa volta il Trio Medusa e tanti altri amici ad accendere la speranza di rendere i tumori del sangue sempre più guaribili. L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Ail, il Parco Archeologico del Colosseo e il Comune di Roma Capitale.

