Colosseo, venditore abusivo arrestato: ha aggredito due vigili urbani

Vendeva statuette e bastoni per i selfie al Colosseo e quando è stato intercettato dai vigili urbani gli è si è rivoltato contro. Così il venditore abusivo è finito in manette. L'episodio venerdì pomeriggio, nell'area archeologica piena di gente anche per le temperature primaverili. W.M., cittadino di nazionalità senegalese di 22 anni, è stato fermato da una pattuglia dei caschi bianchi ma alla richiesta dei documenti ha reagito tentando di scappare. Gli agenti della Polizia locale allora lo hanno bloccato, ma lui ha cercato di aggredirli. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltreché per lesioni personali. I due vigili sono dovuti ricorrere alle cure mediche all’ospedale Santo Spirito. © RIPRODUZIONE RISERVATA