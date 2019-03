Roma, nuovo biglietto a 16 euro per il parco archeologico Colosseo

Rivoluzione biglietti al Parco archeologico del Colosseo: con 16 euro si potranno visitare Foro e Palatino. Il nuovo ticket - valido un solo giorno, con 2 euro in più si potrà prenotare online - va a sostituire il biglietto Super lanciato lo scorso aprile (18 euro per due giorni con Colosseo incluso ma senza le nuove offerte aggiuntive). A partire dall'11 marzo il ticket si aggiungerà al biglietto già esistente del costo di 12 euro, che continuerà a consentire un accesso al Colosseo e uno al Foro Romano e al Palatino nell'arco di 2 giorni.

«Nel costo del biglietto sarà compreso l'accesso al Museo Palatino, al Criptoportico neroniano, alle case di Augusto e di Livia, all'Aula Isiaca con la Loggia Mattei, al Tempio di Romolo, a Santa Maria Antiqua con l'Oratorio dei Quaranta Martiri e alla rampa di Domiziano», si legge in una nota del parco archeologico.

A partire dal mese di aprile, sarà finalmente aperta la Domus Transitoria».

«Nell'ultimo anno si è assistito a un notevole incremento dell'offerta culturale dell'area del Parco archeologico del Colosseo, anche in termini di metri quadrati visitabili. Si sono aggiunti infatti l'apertura delle Terme di Elagabalo, del vicus ad Carinas, delle Uccelliere Farnese e del percorso storico e naturalistico lungo le Pendici meridionali del Palatino, oltre ai percorsi dedicati alla pittura romana e tardo-antica. Anche il Colosseo ha ampliato la sua fruizione - si sottolinea dal parco archeologico - con l'allestimento permanente del Museo».

