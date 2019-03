Semina il panico tra turisti attorno al Colosseo e morde i carabinieri

Momenti di tensione in piazza del Colosseo affollata di turisti. Un uomo di origini nigeriane ha cominciato a gridare nella sua lingua spaventando cittadini e passanti, seminando il panico tra le persone che pensavano fosse un terrorista. Per questo hanno chiamato il 112.



Quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti bloccando il nigeriano, sono stati aggrediti a morsi e testate. È successo ieri pomeriggio, nel cuore di Roma. Il 23enne senza fissa dimora è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo che, avvicinatisi per un normale controllo, sono stati colpiti con testate e morsi. Con i militari, poi medicati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, ha poi tentato di giustificarsi dicendo che urlava per pregare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA