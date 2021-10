Colosseo, Galleria Borghese, Villa Gregoriana: Lazio protagonista delle nomination dei remarkable Venue Award

Giovedì 28 Ottobre 2021, 13:09

Il Lazio è quest'anno protagonista del premio annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna. Il premio è organizzato e assegnato da Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni che ha di recente ricevuto un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb. Il vertice globale dell'innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo che, quest’anno, si terrà a Siviglia il 10 novembre.

Le nomination dei Remarkable Venue Awards

Quest'anno sono più di 120 i musei e le attrazioni che si contenderanno uno dei 7 titoli in palio ciascuno dei 6 mercati di riferimento. Da Best Museum a Miglior Gemma Nascosta, passando per Best Onsite Experience, Best Landmarks e Most Innovative.

Sono i REMARKABLE VENUE AWARDS, giunti alla loro quinta edizione: premio che ogni anno viene organizzato e assegnato da TIQETS che celebra i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna che hanno ricevuto le migliori recensioni dai clienti su Tiqets.com, nonché i luoghi che sono stati selezionati da una giuria di oltre 20 esperti del turismo.

«Questa Quinta edizione dei Tiqets RVAs rappresenta per noi un’occasione per condividere le eccellenze e le best practices delle migliori attrazioni nel panorama italiano e internazionale. Molte conferme tra le nomination e qualche new entry - ha commentato Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe and Middle East di Tiqets - Tutti accomunati dall'arte del voler far bene, anche in tempi duri. L'Italia sta rialzandosi e la cultura è una parte essenziale di questa ripresa!».

«I candidati per i Remarkable Venue Awards di quest'anno non solo si sono ripresi nel 2021, ma hanno prosperato. Questi musei e attrazioni hanno ricevuto recensioni entusiastiche da migliaia di clienti Tiqets nel 2021, collezionando le migliori valutazioni nel loro settore - ha affermato Laurens Leurink, CEO di Tiqets - Siamo orgogliosi di celebrare tutti questi nominati e non vediamo l'ora di brindare ai vincitori alla cerimonia dei Remarkable Venue Awards di quest'anno».

Questo l’elenco dei musei e delle attrazioni italiane in nomination per ciascuna delle categorie.

I musei e le attrazioni vincitrici per ciascuna delle categorie di ognuno dei paesi partecipanti saranno annunciati durante la cerimonia gratuita de Remarkable Venue Awards il 10 novembre al Tourism Innovation Summit (TIS) di Siviglia, che sarà anche trasmesso in streaming a livello globale.

MOST REMARKABLE VENUE: riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Parco Giardino Sigurtà

Parco Natura Viva

Musei Vaticani

Basilica di San Pietro

BEST MUSEUM: riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Galleria Borghese

Museo Ferrari Maranello

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Napoli Sotterranea



BEST ATTRACTION: riconoscimento per i musei e le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Catacombe di San Callisto

Catacombe di San Gennaro

Parco Cavour

Villa Gregoriana

BEST LANDMARKS: riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni:

Cappelle Medicee

Colosseo

Duomo di Milano

Basilica di San Pietro

BEST ONSITE EXPERIENCE: riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets

Attrazioni: