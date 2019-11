Fa volare un drone sull'Arco di Costantino al Colosseo: denunciato turista russo

Il divieto di sorvolo in vigore nei cieli della Capitale è stato di nuovo violato ieri pomeriggio. A non rispettarlo un cittadino di nazionalità russa di 23 anni, intento a far volare un drone in piazza del Colosseo. Gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Centro (ex Trevi) lo hanno quindi bloccato e denunciato all'autorità giudiziaria, provvedendo al sequestro del velivolo, che al momento dell'intervento stava sorvolando l'Arco di Costantino. Gli

operanti hanno spiegato la normativa in lingua inglese al contravventore, il quale ha mostrato stupore nell'apprendere l'esistenza del divieto.