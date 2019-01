Colosseo, venditori abusivi «molestano» turisti in coda, 17 denunciati

Continua l'assedio degli ambulanti abusivi in Centro, soprattutto davanti ai monumenti. Nei pressi del Colosseo i carabinieri hanno denunciato, per molestie e disturbo a persone, 17 cittadini del Bangladesh: sono stati notati, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, a vendere abusivamente i loro prodotti ai turisti in coda per entrare a visitare il Colosseo.



Denunciati anche due cittadini sudamericani, un 38enne di Cuba e un 21enne del Perù, bloccati mentre tentavano di rubare merce da un negozio in via del Corso, utilizzando borse schermate con fogli di alluminio. In loro possesso, i carabinieri hanno trovato anche due pinze, utilizzate a forzare le placche antitaccheggio.



Un 51enne romano è stato deferito in stato di libertà perché trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico, detenuto illegalmente. Altri 4 cittadini stranieri sono stati denunciati per la vendita ambulante abusiva di prodotti con segni contraffatti. Trovati in loro possesso e sequestrati, oltre 120 capi da donna, tra borse, portafogli, cinte e cappelli.

