Colonna, casa distrutta dal fuoco a Colle Sant'Andrea: anziano in fuga si salva

Colonna - Una casa rurale è stata distrutta dal fuoco in nottata con un anziano in fuga che si è salvato. Sul posto a Colle Sant'Andrea nell agro romano della zona di via Casilina hanno operato i vigili del fuoco di Frascati, Nemi e una autobotte da Roma dalle 4 di stanotte alle 7 di stamattina. Il fuoco è partito da un forno esterno ed ha danneggiato ed incenerito anche il giardino esterno, alberi e terreni vicini. Molte le bombole prima che esplodessero e altro materiale infiammabile estratto dai pompieri dalla casa in fiamme.

Foto Video Luciano Sciurba