Colombo, niente potature, si restringe la corsia

Sulla Cristoforo Colombo, nessuna manutenzione e per far fronte agli oleandri che invadono la sede stradale e alle onnipresenti buche e radici, l’amministrazione M5S del X Municipio ha pensato a un rimedio alternativo: quello di ridurre la carreggiata. Quasi non volevano crederci gli automobilisti che da un paio di giorni si sono visti spuntare sull’asfalto una nuova striscia continua che vieta il transito delle auto. La soluzione, dunque, è quella di lasciare i pendolari della Colombo incolonnati nel traffico.

A far scoppiare il caso è stato il consigliere del X Municipio, Pierfrancesco Marchesi (FdI): «È un provvedimento incredibile – ha commentato Marchesi – Invece di effettuare la dovuta manutenzione del verde con le inevitabili potature, si preferisce limitare lo spazio per il transito di auto e moto. Ovviamente serve per sgravarsi da eventuali responsabilità in caso di incidente ma non è accettabile questa fuga dalle proprie responsabilità. Peraltro, resta incomprensibile che la striscia continua sia bianca: se si voleva segnalare l’emergenza sarebbe dovuta essere gialla. Così com’è significa che non si può oltrepassare e chi contravviene non solo è passibile di multa ma lo fa a proprio rischio e pericolo». La striscia è stata realizzata sulla complanare in direzione Ostia nel tratto compreso tra gli incroci di via Pindaro e via di Casal Palocco.

I cespugli piantati tra un pino e l’altro sono cresciuti com’è normale che sia ma il Comune di Roma invece di provvedere alla loro potatura, come si è sempre fatto, ha incaricato una ditta di tracciare una linea per delimitare la zona a rischio per automobilisti e motociclisti. Più o meno la stessa soluzione adottata per il problema delle buche sulle principali arterie del X Municipio quando, in mancanza di fondi, invece che provvedere alla riparazione dell’asfalto, la giunta Di Pillo decise di far posizionare centinaia di cartelli che imponevano il limite di velocità a 30 chilometri orari. «Si tratta di una decisione provvisoria», hanno spiegato dal X Municipio.

Dopo le transenne che avvertono della presenza degli oleandri che invadono la corsia d’emergenza della centrale di via Cristoforo Colombo, il Campidoglio, invece di effettuare i lavori di potatura, decide di disporre la riduzione della carreggiata con una striscia che delimita la zona per il transito. Intanto, sulla strada che collega Ostia all’Eur i problemi restano quelli di sempre. Radici e avvallamenti sono le priorità da risolvere con gli alberi ai lati della carreggiata che hanno deformato l’asfalto tanto da trasformare l’arteria di collegamento con la Capitale in una roulette russa. Dossi che potrebbero rivelarsi fatali per i motociclisti. Basta una distrazione e l’incidente è dietro l’angolo.

A completare in negativo lo scenario sulla Colombo ci sono anche gli oleandri a margine della carreggiata che impediscono la visuale e costituiscono, insieme a buche e radici, il vero pericolo di automobilisti e centauri. Chi viene al mare è costretto a un vero slalom tra la vegetazione fitta e incolta, mentre gli incidenti sono all’ordine del giorno con i bilanci della polizia municipale che assomigliano a bollettini di guerra. E di potature nemmeno a parlarne.

Mirko Polisano

