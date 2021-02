Variante inglese, allarme vicino Roma: due Comuni (Colleferro e Carpineto) diventano zona rossa

Allarme variante inglese nel Lazio. Altre due zone rosse sono state istituita nella regione per l'alta incidenza di casi legati alla variante. Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, due comuni in provincia di Roma. Nel Lazio la zona rossa è già stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina. Per ciascuno dei Comuni si applicano «le misure più restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021». Le disposizioni dell'ordinanza entrano in vigore «dalle ore 1:00 del 21 febbraio 2021 e verranno applicate per i successivi 14 giorni».

Tutta Italia in zona arancione, ipotesi lockdown leggero

Il sindaco di Colleferro: «Siamo pronti»

«Sto attendendo comunicazioni ufficiali sui dati che ancora non ho. Intanto ho convocato la Coc alle 15,30, i capigruppo alle 17 e ho vigili urbani e protocollo aperti nell'attesa dell'arrivo di eventuali ordinanze. Veniamo da un anno difficile, quindi siamo molto temprati. C'è preoccupazione ma la macchina è pronta, basta soltanto che ci arrivino chiare linee guida e noi le applichiamo», ha detto all'Adnkronos Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, commentando l'ordinanza della Regione Lazio che dispone la zona rossa per il Comune data la presenza della variante inglese sul territorio.

Il precedente nel Lazio

Dal 15 febbraio questa mattina i militari presidiano i confini di Roccagorga, paese di circa 4mila abitanti in provincia di Latina. Il numero di contagi e il sospetto che anche qui sia arrivata la variante inglese ha spinto la Regione Lazio a proclamare la zona rossa a partire. Quindi, attività chiuse, posti di blocco e autocertificazioni, mentre tra i cittadini serpeggiano timori e sconcerto. Prima del provvedimento sul profilo Facebook del Comune si leggeva: «Il lavoro dell'Istituto Spallanzani procede incessantemente ed i primi risultati insieme all'alta incidenza del contagio e alla diffusività tra i bambini non fa stare tranquilli». E la sindaca Nency Piccaro, che è anche presidente dell'Ordine degli infermieri di Latina, in un video aveva chiarito: «Ieri ci hanno comunicato che al 90 per cento si tratta di variante inglese, ma ancora devono arrivare le risultanze dallo Spallanzani».

La zona rossa nel Comune è prevista per due settimane: bar e ristoranti sono attivi solo per l'asporto e le consegne a domicilio; al mercato stop alla vendita di generi non alimentari; sospesi i richiami dei vaccini (non le prime vaccinazioni); didattica a distanza per le scuole. Le tre tabaccherie del paese si sono messe d'accordo per spegnere i terminali del lotto istantaneo, che potevano essere un incentivo a stazionare al loro interno. E il Comune sta valutando se chiudere anche anche il cimitero. «Avere i militari ai varchi del proprio paese non è usuale, non ci era mai capitata, ma ce la faremo e supereremo anche questa», affermava la sindaca.







