Colleferro, la Roma abbraccia Willy: «Sognava di indossare la nostra maglia, riposa in pace romanista»

«Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista». Così l'account Twitter ufficiale della As Roma, dopo la morte del 21enne a Colleferro.



Il suo sogno era anche quello di indossare la maglia giallorossa. Non solo, giocava anche a pallone: era una promessa della squadra locale di Paliano. I compagni della società sportiva del paese non si danno pace.

Willy Monteiro Duarte era l'anima della squadra, l'allegria e l'adrenalina di tutti nei momenti di sconforto

La mamma di Willy infatti aveva raccontato che suo figlio era un grande tifoso della Roma.