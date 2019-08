Colleferro, minacce e botte alla ex: arrestato stalker

Minacce, insulti fino alle botte. L'ultima aggressione, avvenuta pochi giorni fa, ha portato all'arresto dell'uomo, 46enne di Colleferro, per stalking e lesioni personali aggravate. L'uomo, cn precedenti, è stato bloccato dai carabinieri di Colleferro, dopo la richiesta di aiuto dell'ex compagna dell'arrestato, rimasta ferita dall'ennesima aggressione subita per futili motivi. I carabinieri hanno interrotto la lite e soccorso la vittima, la quale, trasportata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 15 giorni di prognosi per un trauma cranico e contusioni multiple. I carabinieri non solo hanno ricostruito l'accaduto, ma hanno delineato come il 46enne, da tre mesi, aveva avuto nei confronti della sua ex compagna atteggiamenti provocatori fatti di insulti, minacce e aggressioni verbali al punto che la vittima ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita. All'esito del giudizio, per l'uomo è scattato il divieto assoluto di incontrare e comunicare con la vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA