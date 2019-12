Centra un “5” alla lotteria: vince una casa e 200mila euro

Centrato un

5

Nell'estrazione di mercoledì 11 dicembre è stata vinta una casa grazie a VinciCasa - la formula di gioco della famiglia Win for Life del Gruppo Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile, dando ai consumatori la possibilità di vincere la casa che potranno scegliere liberamente sul territorio italiano.



Il "5" è stato centrato a Colleferro presso il punto vendita Sisal Caffè Marini in Via Casilina 1; il premio è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo, la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.



Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano. Avrà ben 2 anni di tempo per trovare quella che desidera.



La combinazione vincente è stata 1, 10, 11, 13, 18. Per riscuotere il premio, i vincitori potranno presentare la ricevuta vincente presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (Via A. Tocqueville 13) o di Roma (V.le Sacco e Vanzetti, 89). Per informazioni: Sisal Comunicazione Tel. 02 8868.971 sisalcomunicazione@sisal.it e www.sisal.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

” alla lotteria, vinta una casa a Colleferro.