Cede un costone a Colleferro: 30 persone evacuate

Ultimo aggiornamento: 09:29

Un boato e l'allarme. Emergenza ieri pomeriggio a Colleferro. Un costone ha ceduto in via Manzoni, proprio sopra il deposito comunale di via Fontana dell'Oste, per un fronte di una cinquantina di metri. Lo smottamento ha creato una situazione di potenziale pericolo per gli abitanti dei tre fabbricati sovrastanti, subito evacuati. Gli appartamenti coinvolti sono 23 ma non tutti erano occupati: nove le famiglie, una trentina le persone. Per una ventina di loro il Comune ha disposto il ricovero in una struttura alberghiera sulla Casilina, gli altri hanno trovato ospitalità da parenti e amici.Lo smottamento verso le 16.30 preceduto da un boato, raccontano i residenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la polizia locale. Sul posto il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. Da Roma sono arrivati i tecnici dei vigili del fuoco che hanno sottoposto a verifica strutture e area. «Domani (oggi, ndr) alla luce del giorno spiega il sindaco avremo modo di effettuare un'analisi approfondita della situazione e in particolare delle condizioni dei fabbricati. Si tratta comunque di costruzioni recenti che, da quanto dichiarato dai vigili del fuoco, non presentano problemi di stabilità». Lo sgombero è avvenuto a titolo precauzionale. Non risultano danni a persone. Nel deposito comunale, danneggiati un'autobotte ed un carro gru parcheggiati ai piedi del costone.A Roma, ad attirare l'attenzione è stato il Tevere in piena. L'allerta è rientrata ma resta vietato l'accesso alle banchine. Nella serata il livello dell'acqua all'altezza di via Ripetta è iniziato a scendere fino ad arrivare a 10,2 metri, poco al di sopra della norma. Grosso sospiro di sollievo per la Protezione civile di Roma Capitale, ma anche per i cittadini che dopo le piogge di venerdì e sabato osservavano con grande preoccupazione l'innalzamento delle acque. Durante la mattinata, causa scrosci di pioggia, il livello è arrivato a sfiorare gli undici metri: le situazioni più critiche soprattutto sugli argini a Nord.Ponte Milvio, Ponte Garibaldi e Isola Tiberina le zone più delicate ma attenzione particolare anche a Ponte Palatino, parzialmente transennato dopo il crollo di una porzione di balaustra in autunno. Con il cessato allarme di ulteriori precipitazioni, la situazione è tornata sotto controllo. Anche la Protezione civile regionale ha sorvegliato costantemente il fiume. La Polizia locale controlla le banchine per evitare che turisti e senzatetto scendano sugli argini.