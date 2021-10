Domenica 24 Ottobre 2021, 12:15

Prima il ritrovamento di un bilancino, poi la sorpresa: un centinaio di dosi di cocaina nell'auto. E' accaduto a Colleffero, vicino Roma, dove da un semplice controllo stradale i carabinieri della compagnia di di zona sono riusciti a bloccare un uomo di 32 anni del posto. I militari hanno intimato l'alt e alla richiesta dei documenti, l'uomo è apparso subito nervoso. Così i militari hanno deciso di far scattare la perquisizione dell'auto e poi della sua abitazione dove sono stati rinvenuti 36 grammi di cocaina (dalla quale si sarebbero potute ricavare circa un centinaio di singole dosi), materiale vario per il confezionamento della sostanza, nonchè 115 ero ritenuti provento dell'attività illecita. Il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Velletri, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, durante la quale ha patteggiato la pena. Alla fine è scattata la condanna a 5 mesi di reclusione (pena sospesa) e 1.333 euro di multa.