Colleferro, autista Cotral accoltellato perché non cambia la corsa. Sindacati: «Violenza inaudita»

Un autista della linea Cotral è stato accoltellato a Colleferro. L'episodio accaduto venerdì. Il conducente è stato pugnalato perché non ha accontentato l'aggressore effettuando una corsa diversa da quella del suo turno di servizio. L’uomo, al diniego del conducente, ha preso a calci e pugni il bus e, sopratutto, ha sferrato una coltellata all'autista. Il fatto è avvenuto a poche decine di metri dalla stazione dei carabinieri.

L'aggressione a un autista a Velletri

Un 24enne di Velletri ha aggredito un autista Cotral. I carabinieri sono intervenuti in piazzale Martiri d’Ungheria e hanno fermato subito l’aggressore, che aveva schiaffeggiato l’autista fuori servizio e danneggiato il mezzo con il lancio di sassi.

La denuncia dei sindacati: «Inaccettabile»

«Riteniamo inaccettabile quanto successo nelle ultime ore a Colleferro e Velletri - Luciano Colacchi, segretario Faisa Cisal Roma e Lazio -. Due atti di violenza inaudita, mercoledì sera, verso immobili e personale di Cotral Spa a palese dimostrazione che gli autobus ed i capolinea dell’Azienda sono terra di nessuno. Il fatto più grave è accaduto a Colleferro dove un autista è stato accoltellato solo perché avrebbe dovuto effettuare una corsa diversa da quella del suo turno di servizio per accontentare l'aggressore. L’uomo, al diniego del conducente, ha preso a calci e pugni il bus e, sopratutto, ha sferrato una coltellata all'autista. Il fatto è avvenuto a poche decine di metri dalla stazione dei carabinieri di Colleferro in piazza Oberdan. Scriveremo nuovamente alle Prefetture di Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, al Cotral ed alla Regione Lazio. Vogliamo invitare gli organi competenti ad intervenire, urgentemente. Non è accettabile che gli operatori del Tpl regionale, e romano, continuino ad essere lasciati da soli in balia delle aggressioni. Riteniamo gli utili del Cotral, ottenuti in gran parte dall'efficientamento e dall’aumento dei carichi di lavoro del personale, siano reinvestiti anche sulla sicurezza. Sicurezza che, è giusto specificare, non interessa solo i dipendenti ma anche gli utenti».