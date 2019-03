Roma, controlli antidroga, arrestato baby pusher

Continuano i servizi dei carabinieri della compagnia di Colleferro finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, soprattutto tra i giovani. I militari della stazione di Colleferro hanno arrestato un 17enne del posto, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Hanno controllato il baby pusher nei pressi di una fermata degli autobus e, dalle sue tasche, sono spuntate sei confezioni di hashish - per un peso complessivo di 130 grammi - e un bilancino di precisione tascabile. La droga è stata sequestrata e il 17enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato a Roma, nel Centro di prima accoglienza per minori di via Virginia Agnelli, dove rimane in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria per i minorenni. © RIPRODUZIONE RISERVATA