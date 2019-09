Colle Oppio, blitz della polizia: negli ultimi due mesi arrestate 25 persone

Al parco del Colle Oppio negli ultimi due mesi sono state arrestate 25 persone e 19 sono state denunciate in stato di libertà. Si è trattato nella maggior parte dei casi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E' il bilancio della polizia che ha identificato 988 persone.

Oggi c'è stato l'ennesimo blitz. Si è proceduto alla identificazione di 37 soggetti perlopiù nord e centro-africani di cui 13 non in regola con le norme che regolano il soggiorno i quali sono stati accompagnati presso l’Ufficio Prevenzione 90 per il fotosegnalamento e la successiva trattazione dell’Ufficio Immigrazione.



In applicazione del Regolamento di Polizia Urbana, state elevate 9 sanzioni amministrative da 250 euro 9 Ordini di Allontanamento ex art. 10 L. 48/2017 (propedeutici al Daspo urbano) a soggetti che bivaccavano abitualmente nel parco di Colle Oppio.

Sono state espulse tre persone non in regola con le norme sul soggiorno, due persone denunciate perché inottemperanti all’ordine di allontanamento del Questore.

Ultimo aggiornamento: 12:59

