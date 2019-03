Roma, furti e scippi a Colle del Sole: raccolta firme dei residenti per una task force nel quartiere

Furti e scippi, è allarme sicurezza denunciano i residenti del quartiere Colle del Sole e lo fanno sui social descrivendo su Fb ogni episodio di microcriminalità. E attivando una raccolta firme. L'XI municipio è teatro negli ultimi mesi di numerosi furti negli appartamenti, scippi, borseggi ed altri fenomeni criminosi. L'ultimo proprio questa mattina, nel parcheggio di fonte alla farmacia di via delle Vigne: a una signora è stata rubata la borsa dalla propria auto. Il trucco è sempre lo stesso, denunciano gli abitanti della zona: aspettano che la vittima salga in macchina, bussano alla portiera per chiedere informazioni o indicando un oggetto (come delle chiavi) cadute a terra e la fanno scendere. Nel frattempo aprono l'altro sportello e rubano gli effetti personali lasciati in auto.

Ma nel quartiere, stretto tra i campi nomadi abusivi di via della Magliana e Corviale, sono stati segnalati anche numerosi furti in abitazioni, scippi, vetri di auto o di furgoni spaccati. Per questo gli abitanti, che condividono le loro esperienze anche in un gruppo Facebook, hanno deciso di attivare una petizione popolare, i cui fogli per le firme sono disponibili nei negozi della zona. Quello che chiedono alle istituzioni competenti e alle forze dell'ordine è «l'attivazione di una task force per il monitoraggio e la vigilanza dei quartieri. Siamo convinti che con questo strumento, e con l'aiuto di tutte le forze politiche locali, delle associazioni e delle realtà aggregative del territorio potremmo rafforzare la nostra voce in vista di questo obbiettivo».

