Una fattoria abusiva creata da un pastore, un accampamento illegale con un gruppo di stranieri, una discarica davanti a una scuola e le richieste insistenti dei residenti di sgomberare tutto. Perché con il tempo quel pezzo di terra in via Romero, a Colle degli Abeti, era diventato un buco nero dove scaricare immondizia di ogni genere. Un fazzoletto di terra strategico, fondamentale per il quartiere, strappato via ai romani da oltre dieci anni. «Le nostre battaglie finalmente hanno portato a un risultato, quel punto è stato affidato ad Astral che costruirà una strada, una via di uscita dal quartiere verso Collatina, Prenestina e l'autostrada A24».

A fotografare la situazione è Fabio Piccinelli, combattivo presidente del comitato di quartiere. La sua denuncia arrivò anche sulle pagine del Messaggero insieme a quella relativa agli alberi pericolanti della zona dopo devastanti incendi. A settembre dello scorso anno il comitato aveva presentato l'ennesimo esposto proprio contro l'accampamento, vicino a viale Don Giuseppe Puglisi, che il primo febbraio è stato sgomberato. Si chiedeva di rimuovere l'insediamento abusivo e di bonificare il terreno che per anni è stato bersagliato da sversamenti di ogni tipo. Lo sgombero e la bonifica sono strettamente connesse alla vivibilità del quartiere. Consente, infatti, la creazione di una via di uscita dal quartiere, un passo fondamentale «visto che al momento esiste solo via Saliola, una strada dissestata, pericolosa, che la mattina diventa un inferno per il traffico». Per capire le condizioni della strada ci si deve affidare alla saggezza popolare e a quel nomignolo che i residenti hanno dato alla via. «Noi la chiamiamo via mejo de gnente....» dice Piccinelli. All'estrema periferia Est del VI Municipio, tutto diventa un'impresa. Anche abbattere quegli alberi distrutti da un rogo la scorsa estate. «I pini continuano a cadere, sono un grande pericolo, abbiamo chiesto aiuto più volte, ma su questo fronte è ancora tutto fermo». Invece, sull'accampamento e sulla la fattoria l'obiettivo è stato raggiunto. «Prima una tenda, poi un'altra - racconta Piccinelli - avevano creato anche una sorta di fattoria, il tutto proprio davanti a una scuola. E poi era diventa un'area di scarico illegale. Abbiamo contattato il nuovo presidente del Municipio che ha organizzato il piano di sgombero». E due giorni fa in via Romero sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri della stazione locale di Settecamini e della Forestale, la Asl e gli uffici del sociale del Municipio delle Torri.

L'OPERAZIONE

Nell'area c'era un pastore, di nazionalità italiana e la sua famiglia (moglie e figlio): l'uomo è stato denunciato per la discarica creata. Accanto, con il tempo, si erano accampati in tende di fortuna cinque cittadini dell'Est Europa che hanno accettato l'assistenza alloggiativa del Municipio. «Nella fattoria c'erano 15 maialini thailandesi, papere, conigli e galline, li abbiamo salvati grazie alla collaborazione di una persona che ha un'azienda agricola» dice Franco che aggiunge: «Il giorno dello sgombero c'erano gli operatori Ama del decoro urbano che hanno ripulito la zona delle tre tende, mentre per portare via la discarica abusiva si deve attivare la procedura per chiedere un intervento extra Tari». Il minisindaco spiega che Astral «prenderà possesso del cantiere e fino a venerdì garantiamo noi una pattuglia dei vigili urbani». L'operazione ha consentito di sequestrare un'area di 150 metri quadri, spazio fondamentale per proseguire con i lavori di costruzione della strada che potrà essere percorsa ogni mattina da 20-30 mila persone in direzione Centro.