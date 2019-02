Roma, demoliti due accampamenti abusivi in via Collatina

Smantellati due insediamenti abusivi sulla via Collatina Vecchia, all'altezza di via del Flauto e di via Grotta di Gregna. La polizia locale di Roma Capitale, gruppi Pics e Tiburtino, con l'ausilio della polizia della città metropolitana, al momento dell'intervento non hanno riscontrato la presenza di alcun occupante. Circa 35 baracche e 6 tende sono state demolite. In attesa della bonifica del sito, che avrà inizio nei prossimi giorni, i caschi bianchi hanno posto sotto sequestro l'area, apponendo nastri e new jersey per impedire nuovi accessi. © RIPRODUZIONE RISERVATA