Roma, schianto sulla Roma-Civitavecchia: code tra Cerveteri e Torrimpietra

Code sull’autostrada Roma-Civitavecchia in entrata nella Capitale, tra Cerveteri e Torrimpietra, a causa di un incidente al km 22+800. Traffico intenso anche sulla rete stradale della città: rallentamenti su Gra, tangenziale e in generale sulle consolari in entrata. Risolto, invece, l’incidente sulla via Cassia all’altezza de La Storta ma permangono comunque code in entrambe le direzioni tra La Giustiniana e Isola Farnese.



La strada, chiusa per circa un quarto d’ora, è stata riaperta e le linee di bus 201, prima limitata alla stazione Giustiniana, e 031, prima fermata, sono state completamente ripristinate. © RIPRODUZIONE RISERVATA