28 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Vicino al Colosseo la droga arriva in auto. E' quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato Celio. Nonostante il lockdown che ha lanciato Roma in zona rossa, c'è chi spaccia in modo itinerante spostandosi a bordo della proprio auto. Lo spacciatore S.S. però è stato prima seguito, poi fermato e arrestato dagli agenti di polizia. Nell'auto hanno trovato 20 involucri di cocaina per un peso complessivo di 14 grammi e 300 euro in contanti. Sempre gli agenti del commissariato Celio hanno dato esecuzione anche ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso da tribunale di Roma a carico di F.Y. gambiano 24enne.