Roma, il vecchio trucco dell'anziano spacciatore di cocaina non inganna i carabinieri

Ormai i rullini fotografici non si usano più da tempo e lui - un pensionato di 67 anni - aveva riciclicato le custodie come piccoli forzieri dove nascondere la droga, ben 50 dosi di cocaina. E forse sono sati proprio i vetusti rullini a far scattare la perquisizione ai carabinieri che lo hanno fermato dopo una manovra azzardata mentre viaggiava in auto in via Tamburrano.Nell'abitacolo c'erano diversi accendini sparsi qua e là e, appunto, le custodie di rullini fotografici. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato il pensionato romano di 67 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione personale e veicolare ha consentito di trovare la droga nascosta nelle confezioni, del peso complessivo di 26 grammi di cocaina, suddivise in più di 50 dosi e la somma contante di 425 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. All'interno di ognuno dei 4 accendini rinvenuti, erano custodite 4 dosi di cocaina mentre, altre 50 dosi erano nascoste nei rullini fotografici. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato in caserma e successivamente nella propria abitazione agli arresti domiciliari.