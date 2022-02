Sabato 19 Febbraio 2022, 12:26

Uno indossava una maschera da clown mentre impugnava un coltello a serramanico, il complice, coperto in volto da una mascherina, ha estratto un coltellaccio da cucina. Così conciati rapinavano i passanti. È accaduto l'altra notte su un tratto di via Pinerolo, vicino piazza Re di Roma, quando i due hanno terrorizzato un ragazzo di 22 anni. Il giovane è stato preso di spalle e minacciato con i coltelli. Il rapinatore con la maschera da clown gli ha messo la lama sotto la gola e ha preteso il portafoglio. La vittima non ha potuto fare altro che assecondare i banditi. Un equipaggio di una volante che stava pattugliando il territorio, con i fari ha illuminato la scena.

I due agenti, dopo avere chiesto rinforzi, sono corsi a bloccare i banditi che hanno cercato di fuggire su un'auto nella quale hanno buttato i coltelli. I poliziotti hanno strappato la maschera da clown dal volto di un rapinatore che è risultato essere un napoletano di circa 30 anni di età residente a Roma, già con qualche precedente penale. Il complice, invece, è nato e residente a Roma. I due sono stati portati subito in commissariato e tratti in arresto in flagranza di reato. Del resto gli investigatori sono intervenuti in tempo per interrompere il reato. Sono state sequestrate la maschera, la mascherina e i due coltelli con le lame superiori ai 20 centimetri di lunghezza. I due devono rispondere del reato di rapina aggravata. Ieri sono stati portati dal giudice della Direttissima a piazzale Clodio. L'arresto è stato convalidato mentre i due banditi, in attesa del processo, rimarranno agli arresti domiciliari. Il portafoglio è stato restituito alla vittima.