Clochard trovato morto nel parcheggio di un supermercato a Roma: il decesso per il freddo

Un senza fissa dimora è stato trovato morto stamattina nel parcheggio di un supermercato in via Aspertini, alla periferia di Roma. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca, della polizia locale e il 118. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Non si esclude al momento un decesso per cause naturali forse collegato anche al freddo. L'uomo aveva un'età apparente di 50-60 anni.

